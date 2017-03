Les concurrents de l'AS Saint-Etienne pour la Ligue Europa (1/4) : l'Olympique Lyonnais

France Bleu Saint-Étienne L analyse les chances des Verts de se qualifier une 5e saison de suite pour la Coupe d'Europe et on examine d'ici à la fin de la semaine les concurrents de l'ASSE. Gros plan aujourd’hui sur l'Olympique Lyonnais.

Pour les Lyonnais le 4e rang de la Ligue 1 serait le minimum, eux qui se présentent avec le 2e budget du championnat (245 millions d'euros), un investisseur chinois et la propriété de leur stade. On imaginait le club de Jean-Michel Aulas lutter pour une place sur le podium, mais il devra se contenter, au mieux, de ce siège directement qualificatif pour la phase de groupes. Parmi les formations en lice pour la Ligue Europa, l'OL est le mieux armé structurellement. Il bénéficie d'un calendrier assez favorable avec seulement Monaco et Nice sur son chemin d'ici mi-mai.

Certains joueurs cadres comme Tolisso et Lacazette pourraient partir, le club rhodanien devrait entrer dans une nouvelle phase de son histoire après des années basées sur la formation. Une qualification assurée pour la phase de groupes serait un argument plus porteur pour tenter de faire venir des têtes d'affiches, plutot que l'incertitude des tours de qualifications de juillet et aout.