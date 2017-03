Les concurrents de l'AS Saint-Etienne pour la Ligue Europa (2/4) : les Girondins de Bordeaux

France Bleu Saint-Etienne Loire poursuit son tour d'horizon des clubs avec lesquels l'ASSE est en concurrence pour une place européenne en fin de saison. Après l'Olympique Lyonnais, gros plan sur les Girondins de Bordeaux.

Les Bordelais ont changé de tête : Jean-Louis Triaud en poste depuis 1999 s'est effacé au profit de Stéphane Martin. Mais l'objectif ne change pas : une nouvelle qualification européenne. Sous la présidence Triaud, Bordeaux a joué 4 fois la Ligue des Champions et 6 fois l'Europa League. Pour la première c'est infaisable alors que la seconde est totalement dans les cordes des joueurs girondins qui réalisent une année 2017 sensationnelle, entamée à la 10e place. Grâce à à un certain renouveau offensif incarné par Adam Ounas, François Kamano et Gaëtan Laborde, les joueurs de Jocelyn Gourvenec grappillent des points et des places. Tout se jouera pour eux peut-être en mai : ils retrouveront les Verts dans une confrontation directe qui vaudra cher, le 6 mai pour la 36e journée. Rebelote une semaine plus tard sur la pelouse de Marseille pour la 37e journée.