Les concurrents de l'AS Saint-Etienne pour la Ligue Europa (3/4) : l'Olympique de Marseille

France Bleu Saint-Etienne Loire poursuit l'analyse des chances des Verts de se qualifier une 5e saison de suite pour la Coupe d'Europe. On examine depuis le début de la semaine les concurrents de l'ASSE : après Lyon et Bordeaux, on se penche sur Marseille.

Qui aurait dit le 20 octobre dernier quand Rudi Garcia a repris les commandes de l'équipe que Marseille parviendrait à se mêler à la lutte européenne ? Pas grand monde sans doute, mais l'ancien coach de l'ASSE a amené sa patte, son expertise et il aussi pu compter sur un retour en forme, celui de Florian Thauvin, et un retour au pays, celui de Dimitri Payet. Marseille peine toujours face aux gros mais l'OM prend les points qu'il faut face aux plus petits que lui ce qui lui permet d'imaginer une saison européenne, un destin déjà déterminant dans le cadre du "Champions Project", le plan du nouveau président Mc Court pour refaire des Phocéens des prétendants au titre dès l'an prochain. Il sera forcément plus facile d'attirer du beau monde sur la Cannebière avec la perspective d'une campagne européenne. Les Olympiens joueront gros lors de leurs confrontations directes avec l'ASSE et Bordeaux les 15 avril et 13 mai prochains.