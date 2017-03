Les concurrents de l'AS Saint-Etienne pour la Ligue Europa (4/4) : le Stade Rennais

On termine notre tour d'horizon des clubs avec lesquels l'ASSE est en concurrence pour une place européenne en fin de saison. Après l'Olympique Lyonnais, Bordeaux et Marseille, on conclue avec le Stade Rennais.

Pour déterminer un ultime concurrent à l'Europe il y avait le choix mais c'est le calendrier rennais qui nous a décidé. Car c'est d'abord sans doute le plus abordable parmi les équipes en chasse. Les Bretons recevront Lyon début avril et Monaco mi-mai pour la 38e journée de championnat. Et puis c'est aussi parce que les Verts vont rencontrer les joueurs de Christian Gourcuff pour une rencontre le weekend du 22 avril qui pourra avoir son importance. Les Rennais ont très bien commencé la saison avant de marquer le pas, sans beaucoup perdre de matches mais en devenant les spécialistes des matches nuls. Rennes n'échappe pas à son histoire, celle d'un club plein de promesses chaque début de saison mais avec une inconstance qui le prive de campagne européenne. Le retour de Christian Gourcuff sur le banc et de son fils Yoann sur la pelouse étaient des choix forts pour restructurer l'équipe et prétendre objectivement à un ticket. Sans faire de bruit, les Bretons sont encore en mesure de réaliser un hold-up.