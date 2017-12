Les crocos du Nîmes Olympique battent Anduze 3 buts à 1

Les Crocos du Nîmes Olympique remportent le match du 8ième tour de la coupe de France face à Anduze. Victoire 3 buts à 1 au stade Pierre Pibarot d'Alès. Voici le résumé du match très vivant que vous avez pu suivre sur France Bleu Gard Lozère

Sur le papier, le rendez-vous était très déséquilibré. Cinq divisions séparent les deux clubs : les Anduziens évoluent en honneur régionale, le 7e échelon du foot français. Les crocos, eux, occupent actuellement la 2e place du championnat de ligue 2. Mais la rencontre a été plus compliquée finalement pour les crocos. Mené de deux points au score, Grousset l'anduzien a réduit le score avant la fin de la première période.

En deuxième partie de match le score n'a pas bougé jusqu'à la 78ème minute et le deuxième but de Théo Valls. Nîmes prend le large et de la distance avec les Anduziens.

Score final 3 -1 au stade Pierre Pibarot d'Alès et un très bon souvenir pour un très beau match comme le raconte Hervé Sallafranque qui vous a fait vivre le match sur France Bleu Gard Lozère

Une belle rencontre avec de bonnes surprises d'une équipe Anduzienne qui ne se laisse pas faire. " Hervé Sallafranque commentateur du match sur France Bleu Gard Lozère

Une belle affiche qu'offre la coupe de France

Les places se sont vendues comme des petits pains, près de 3.000 spectateurs dans les tribunes du stade Pibarot, c'est à dire presque autant que la population de la commune qui compte 3 500 habitants.

Le maire Bonifacio Iglesias donne dans la métaphore météorologique pour évoquer cette rencontre historique :"C'est comme une crue centenale. Ce type d'événement ne se produit qu'une fois dans la vie."

De son côté, Stéphane Saurat, parle d''une"compétition magique". Le coach anduzien sait de quoi il parle, lui qui a déjà atteint les 16e de finale de la coupe de France, il y a cinq ans, lorsqu'il était à la tête de l'Avenir Foot Lozère.

Le film du match

Beaucoup de monde au stade P.PIBAROT à #Alès pour le match Anduze-Nîmes, un vent glacial mais une chaude ambiance grâce à beaucoup de jeunes supporters — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) December 3, 2017

🔴 Butt de Vlachodimos pour le @nimesolympique a la 11ieme minute de jeu #coupedefrance#foot — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) December 3, 2017

Le tir du grec Vlachodimos est dévié par le pied d'un anduzien et le ballon monte et lobe le gardien Papa Gueye #coupedefrance#foot — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) December 3, 2017

🔴 après le deuxième but du @nimesolympique par Theo Valls, Anduze réduit l’écart 2-1 au stade P.Pibarot #foot#coupedefrance — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) December 3, 2017

Premier carton du match ! Carton jaune à l'Anduzien Si Said (53e). #CoupeDeFrance — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) December 3, 2017

🔵 alioui échoue dans son duel et bute sur le gardien anduzien ! Toujours 2-1 au score #coupedefrance#foot — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) December 3, 2017

🔵 3ieme but Nîmois !!!!! À la 78ieme minute Theo Valls prend de la distance avec les anduziens ! 3-1 au score #foot#CoupedeFrance — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) December 3, 2017

BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT !!!! Le doublé pour Théo Valls ! pic.twitter.com/xPGPITz4OM — Nîmes Olympique (@nimesolympique) December 3, 2017