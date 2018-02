Les Défis du sport reviennent pour une 2e édition au palais des sports de Beaublanc, et à Ester Technopole. Une nouvelle édition placée sous le signe de la solidarité. Au programme, un forum international du sport et un match de foot en salle, avec d'anciennes gloires du sport français.

Limoges, France

Les Défis du Sport. Un forum international du sport. Le Centre de Droit et d'Économie du Sport (CDES). Limoges s'érige de nouveau en capitale du sport, du 21 au 23 mars prochain.

Avec en point d'orgue, un match de foot en salle, au palais des sports de Beaublanc, le mercredi 21 mars. Une vente aux enchères aura lieu à l'issue du match.

Un match de foot en salle et une vente aux enchères

Un maillot de l'étoile montante Kilian Mbappé, un maillot de Cristiano Ronaldo, la star du Réal Madrid, un maillot dédicacé par Zinédine Zidane, l'ancien étudiant du CDES à Limoges. Bref, des enchères qui devraient vite grimper. "On a plusieurs points de contact au Paris Saint-Germain. Maxwell [qui appartient à la 2e promotion de l'UEFA MIP du CDES] est bien sûr un facilitateur. Il côtoie les joueurs au quotidien. On peut dire que les anciens jouent vraiment le jeu à fond !", estime Gérard Coudert, l'un des responsables du diplôme de manager général.

Une manifestation placée sous le signe de la solidarité, car les fonds récoltés seront reversés intégralement à des œuvres caritatives et solidaires, notamment Mécénat Chirurgie Cardiaque. "Un match caritatif pour sauver la vie d'un enfant", juge-t-il. "Il arrive, ses jours sont comptés. Les fonds récoltés servent à payer son opération", ajoute-t-il.

Une première liste de joueurs

Selon lui, le soutien du public est donc essentiel. Et puis, pour les passionnés de sport, c'est l'occasion de côtoyer d'anciennes gloires du sport français. Près de 20 ans après leur titre de champion du monde, Laurent Blanc, Robert Pirès, et Alain Boghossian seront sur le parquet de Beaublanc. Des joueurs qui n'hésitent à venir apporter leur contribution, selon Jean-Pierre Karaquillo, créateur du CDES : "Ils viennent comme ça, on ne leur paie pas leurs frais de déplacement. Il y a deux ans, Éric Abidal était venu en voiture depuis Barcelone. Il était reparti aussitôt. Et quand j'ai voulu lui dire, combien on te doit pour tes frais de déplacement, il m'a dit "mais tu plaisantes !", explique Jean-Pierre Karaquillo.

Une liste de joueurs qui devraient encore réserver quelques surprises.

Ce sera l'un des temps forts de la 2e édition des Défis du Sport, un forum international du sport porté par le Centre de Droit et d'Economie du Sport (CDES) de Limoges. Comme il y a deux ans, plusieurs débats et ateliers seront consacrés aux problématiques du sport au 21e siècle. Le sujet cette année : la démocratie dans le sport.