Ligue Europa : Les dernières places pour TFC-Liverpool au stadium en vente vendredi midi

Il va falloir être réactif si vous voulez votre place au Stadium pour l'affiche la plus attendue de cette phase de poules de Ligue Europa pour les Toulousains : la réception de Liverpool, le jeudi 9 novembre, à 18h45.

Après les 17.000 abonnés, et les 10.000 packs Ligue Europa pour les trois matchs de poule à domicile déjà vendus, moins de 3.000 places, les dernières, seront mises en vente.

La billetterie ouvre à 13h ce vendredi 6 octobre, mais une file d'attente est mise en place dès 12h30.

La rencontre marquera aussi le retour des Reds, 19 fois champions d'Angleterre et six fois vainqueurs de la Ligue des Champions, au Stadium. En 2007, les coéquipiers de Steven Gerrard et de Peter Crouch avaient battu le TFC 1-0, lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

En attendant l'ouverture de la billetterie pour ce match qui s'annonce exceptionnel au Stadium, les Violets reçoivent d'abord le Lask, club autrichien de la ville de Linz, ce jeudi 5 octobre à 21 heures. Suivez la rencontre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 20h30, et avant cela les dernières infos sur notre direct .