Les deux Janzéens Ronan et Jean-Baptiste sont allés jusqu'en Norvège pour soutenir le Stade Rennais

Ronan et Jean-Baptiste, respectivement 21 et 22 ans, faisaient partie de la poignée de supporters rennais présents au stade de Lerkendal à Trondheim pour soutenir Rennes jeudi soir contre Rosenborg. Un voyage décidé sur un coup de tête raconte Ronan : "On est abonnés au RCK, on était au match aller et on s'est dit qu'on avait qu'à aller faire le match retour. On avait qu'une semaine de vacances, et on s'est dit que par rapport à toutes les restrictions qu'il y avait par rapport aux zones balnéaires, autant tenter une destination plus exotique !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les deux étudiants partent donc vers Paris le lundi matin, pour atterrir à Trondheim vers 17h30 le jour même. Malgré le salon de la pêche sur place, qui a fait monter les prix des hôtels, les deux amis avaient réussi à trouver une location abordable dans Trondheim. Pendant quelques jours ils profitent de la ville, où ils visitent les musées locaux et la cathédrale de Nidaros. Ils en profitent également pour sortir un peu explique Ronan : "On est allés dans des bars. Il faut savoir que c'est hyper cher : 15 euros pour une pinte de bière de 40cl ! Mais le mardi on a rencontré des étudiants, parce que Trondheim est une ville Erasmus. C'était le moment où les étudiants arrivaient tous sur place, donc on a réussi à rentrer dans une soirée Erasmus dans un bar qui était privatisé. Là, on a rencontré des étudiantes norvégiennes qui nous ont ramené dans une soirée dans un appartement avec plein d'étudiants, c'était génial !"

Une bonne ambiance au stade

Les deux Janzéens n'ont pas eu trop de mal à trouver des places au stade :"il en restait même la veille quand on a regardé, il y avait une jauge de 7000 personnes mais tous les billets n'ont pas été vendus, détaille Ronan. On est allés tôt au stade parce qu'on voulait voir les joueurs arriver. On a vu les joueurs à deux mètres de nous. Et dans la tribune, coup de bol, on est tombés à côté d'un couple de français en vacances en Norvège pour le mois et qui en a profité pour venir au match. Il y avait plutôt une bonne ambiance, il y a un petit kop, mais qui est placé à l'étage dans le stade. Mais ça chantait quand même malgré le petit nombre qu'ils étaient." Même si les deux amis ont un peu irrité des fans norvégiens : "Notamment sur l'action où Abline se fait découper par le gardien adverse, on s'est levés et on a un peu gueulé, et ils nous ont demandé de nous rasseoir (rires)."

Ronan et Jean-Baptiste, qui n'en étaient pas à leur premier déplacement européen, espèrent pouvoir à nouveau voyager cette saison pour soutenir Rennes en Ligue Europa Conférence.