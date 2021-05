Les deux matchs de l'USAM prévus cette semaine sont reportés

Les deux rencontres prévues cette semaine pour la Green Team sont annulées. Les handballeurs nîmois devaient affronter Cesson Rennes et Istres. Ces deux matchs auront lieu plus tard. La rencontre de l'USAM Nîmes Gard face à Cesson Rennes (en Bretagne) est ainsi reportée au lundi 17 mai à 19h. Quant à la seconde (25e journée de Lidl Starligue), face à Istres, elle n'est pas encore reprogrammée.

Le match entre Istres et Nîmes devait avoir lieu le 8 mai. Le club d’Istres a sollicité le report de la rencontre au motif que l’un de ses joueurs convoqué en sélection nationale dans un pays situé hors de l’Union Européenne et de l’espace Schengen devra respecter une « septaine » à son retour, l’empêchant de participer à toute rencontre de championnat. Après examen du dossier, la COC (commission d'organisation des compétitions) a décidé de faire droit à cette demande et de reporter la rencontre à une date restant à fixer.

La Green Team retrouvera donc les terrains le mardi 11 mai à 20h face à Chartres dans le cadre de la vingtième journée de championnat. Pas question pour autant de lézarder ! Les hommes de Franck Maurice enchaînent entraînement et cross fit toute la semaine.