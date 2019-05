Bernard Caïazzo, président du CS de l'AS Saint-Étienne: "Nous rencontrerons Ghislain Printant fin de semaine prochaine"

Saint-Étienne, France

Bernard Caïazzo a mis les choses au clair après le dernier match de championnat de l'AS Saint-Étienne, vendredi soir (1-1) à Angers. Le président du conseil de surveillance confirme que l'adjoint de Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant, est en pôle position pour prendre le poste d’entraîneur en chef.

Comme annoncé par France Bleu vendredi, Bernard Caïazzo confirme aussi l'arrivée d'un 3e investisseur dans les "semaines qui viennent". Mais il réagit aussi aux critiques suite aux départs de l’entraîneur, Jean-Louis Gasset, et du directeur sportif, Dominique Rocheteau.

"Il faut respecter la vie privée des autres"

"Dominique (Rocheteau) a fait un super travail avec nous, pareil pour Jean-Louis (Gasset). Il faut respecter la vie privée des autres. A un moment donné, c'est normal de privilégier sa famille. [...] Il n'y a aucun problème à l'intérieur du club. Ce n'est pas un manque d'ambition que d'être dans la reconnaissance de ce que ces deux hommes ont apporté au football."

Il n'y a aucun problème à l'intérieur du club [...] ni même de manque d'ambition.

"La meilleure saison de l'ASSE depuis 81"

"On termine 4e de Ligue 1 et qualifié pour la Ligue Europa, avec un record de points en championnat depuis 1981 selon les chiffres de la Ligue, pour un club dirigé par des personnes qui ne sont pas fortunées face à des personnes richissimes. Quand on regarde le parcours depuis plusieurs années, c'est plutôt pas mal. Alors, tout ceux qui critiquent le duo Romeyer-Caïazzo ils feraient mieux d'analyser les choses."

Des personnes vont nous rejoindre, mais en nous laissant le management.

"J'ai toute confiance en Roland (Romeyer). Son boulot c'est de gérer le quotidien. Le mien, c'est de prévoir l'avenir du club. Je suis optimiste. Des personne vont nous rejoindre prochainement, en nous laissant le managment mais avec une participation de 30-35%, pour nous aider à passer un cap. Dans l'évolution actuelle du football, il faut plus de moyens. Et c'est ce que nous souhaitons. Mais sans perdre notre âme."

Rdv avec Ghislain Printant semaine prochaine

"Cette piste est extrêmement sérieuse. J'espère qu'on va concrétiser dans les semaines qui viennent. Mais, aujourd'hui, il nous faut trouver un coach et un directeur sportif. L'urgence c'est le coach. On a vu Ghislain Printant. Il doit nous présenter son projet. On se reverra fin de semaine prochaine. J'ai bon espoir car Ghislain correspond aux valeurs de Jean-Louis Gasset. L'objectif est de continuer à construire, et de ne pas tout refaire depuis deux ans."

L'objectif est de continuer à construire, et de ne pas tout refaire depuis deux ans.

