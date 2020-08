Les deux principaux groupes de supporters du Nîmes Olympique n'animeront pas les Costières

Les Gladiators (GN91) et les Nemausus 2013 n'animeront pas leurs tribunes respectives cette saison pour ne prendre aucun risque avec la circulation du Covid-19. Ils l'ont fait savoir ce lundi en fin d'après-midi après une réunion avec le club et la préfecture du Gard.

Le communiqué des Nemausus 2013 : "Chers ami(e)s, nous sortons cet après midi d'une réunion sur l'organisation des matchs à domiciles pour la saison 2020/2021. Cette réunion était organisée en présence de la direction du club, de la préfecture, des pompiers, des forces de l'ordre, des agences de sécurité et des groupes de supporters. Le club nous a présenté comment aller se dérouler l'organisation des matchs. Nous leur laissons le soin de vous communiquer cette mise en place et la façon dont va se vendre les places. Compte tenu de la situation, le groupe Nemausus 2013 ne participera pas à l'animation de la tribune sud et ne bâchera pas. Il est bien évident que chaque membre pourra se rendre au stade indépendamment du groupe. Cette saison va être difficile pour tout le monde et nous ne souhaitons pas prendre de risque au niveau de la propagation du virus. La responsabilité de chacun est engagée".

Le communiqué des Gladiators :