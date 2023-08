Les écrans géants du stade Geoffroy Guichard, détruits par un orage en juin, ont été remplacés

Des sueurs froides et quelques nuits blanches : le mois qui vient de s'écouler n'a pas été de tout repos pour les équipes techniques en charge de l'entretien du stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. A la hâte, il a fallut remplacer les deux écrans géants, victimes d'un orage le 29 juin dernier. "L'écran côté nord était tombé et sur celui côté sud, ce sont les filtres qui avaient été endommagés", précise Marianne Petiot, directrice des sports de Saint-Etienne Métropole.

ⓘ Publicité

Il était impératif que tout soit remis en ordre avant le début de la saison de Ligue 2 (l'ASSE affronte Grenoble ce samedi 5 août à 15h), mais aussi pour le match de préparation à la coupe du monde de rugby entre la France et l'Ecosse le samedi 12 août : "Sans écran le match était remis en cause. C'est obligatoire car les joueurs s'en servent pendant le jeu notamment pour vérifier le temps restant lors d'une pénalité et puis pour l'expérience spectateurs aussi", explique Marianne Petiot.

Des écrans résistants à des vents à 500km/h

Lorsqu'ils ont été endommagés par l'orage, les écrans du stade Geoffroy Guichard n'étaient en place que depuis six mois, alors pour éviter que cela ne se reproduise, les fixations ont été renforcés : "Il y a eu toute une batterie de tests, on a poussé les écrans jusqu'à la rupture. Ils peuvent maintenant résister à des vents de 500km/h, donc on a de la marge", sourit la directrice des sports de Saint-Etienne Métropole.

Reste maintenant à comprendre pourquoi et comment l’écran nord n’a pas résisté à la tempête du 29 juin, ce sera aux expertises, encore en cours, de le dire. Reste également, à Saint-Etienne Métropole, à se faire rembourser le coût des travaux par les assurances, soit 5000 000 euros.