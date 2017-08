Les équipes nationales du tournoi de Lafarge font rêver en tribunes

Coup d'envoi pour le tournoi international de Lafarge. La compétition a débuté ce mercredi 30 août, avec deux affiches : Belgique - Chili et Pologne - France. L'occasion pour des jeunes supporters de se mettre à rêver.

Tribunes de Beaublanc. Un après-midi orageux. La sélection chilienne peut compter sur ses supporters pour compenser le manque de soleil. Ils sont deux, mais quand ils sont au match, ils le vivent. Marcela Baesa et son fils Santiago ont déménagé à Limoges il y a deux ans.

En tribunes, avantage Chili © Radio France - N.T

Le jeune garçon de 11 ans joue au Limoges Football Club. Il est incollable sur le monde du foot. Alors quand il assiste au match de sa sélection nationale, il se met à rêver. "C'est bizarre de voir jouer des jeunes. On a plus l'habitude de voir des grands, des pros", glisse le jeune supporter, amusé. Sur la pelouse, des joueurs ont pour certains, seulement trois ou quatre ans de plus que lui.

Santiago n'a que onze ans, mais il fait déjà preuve de maturité. " Ils ont fait des efforts pour arriver à ce niveau. Si on veut les rejoindre, il faut faire des efforts aussi", explique-t-il. Mais le supporter chilien ne veut pas tomber pour autant dans le "football business": "Je joue au football pour le plaisir, et même si je devenais pro, je continuerai à le faire pour m'amuser", ajoute-t-il.

Le match d'ouverture © Radio France - N.T

Juste à côté de lui, sa mère, Marcela Baesa, scrute attentivement les moindres faits et gestes de "La Roja", drapeau à la main. Selon elle, le football c'est spécial. "En Amérique latine, le foot c'est une fête. Tout le monde se regroupe dans les maisons pour voir jouer la sélection nationale. Le foot, c'est en famille, on se déguise même des fois", affirme la mère de famille, passionnée par ce sport depuis longtemps.

Elle estime que le football d'aujourd'hui inculque encore quelques valeurs. "Les sports d'équipe sont super importants pour le futur des jeunes, avec leurs valeurs de cohésion et d'esprit d'équipe", conclut-elle.

Les résultats de la 1ère journée :

Belgique - Chili : 0 - 1 // France - Pologne : 1 - 1