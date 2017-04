Pas de miracle pour les filles de l'ASSE en coupe de France face à Paris (4-1)

Les féminines de l'ASSE se sont lourdement inclinées (4-1) en demie finale de la coupe de France face au Paris Saint-Germain.

Les amazones rencontraient une équipe qui leur est largement supérieur ce dimanche après-midi en demie finale de coupe de France. Pour autant, la coupe de France réserve toujours de belles surprises dit-on. Cela ne s'est pas produit pour les Amazones à Paris. Dès la première mi-temps (3-0), les joueuses d'Hervé Didier ont pris l'eau face à des parisiennes très efficaces. Elles n'ont réduit le score qu'en toute fin de match. Score final : 4 buts à 1.

Hervé Didier regrette les approximations techniques de son équipe : "Contre le PSG, si l'on veut rivaliser, il faut absolument être bon au niveau technique et chaque fois qu'on récupérait les ballons, on les rendait à l'adversaire. Donc le rapport de force était bien sûr un peu déséquilibré, mais si on voulait faire un résultat, il fallait absolument au moins dans ce domaine là, être un peu plus fort. On était capable de le faire mais je pense qu'on a eu un peu peur, un peu tremblé, le ballon nous brûlait un petit peu les pieds."

Dans l'autre rencontre, les Lyonnaises ont envoyé un message très fort aux parisiennes en écrasant les joueuses d'Hénin-Baumont 10 buts à 0 ! Il n'y aura donc pas de petit poucet pour la finale le 20 mai prochain.