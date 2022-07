Les explications de Bruno Genesio sur sa prolongation au Stade Rennais jusqu'en 2025

Bres critères étaient réunis pour rester plus longtemps en poste selon Bruno Genesio. L'entraineur des footballeurs du Stade Rennais prolonge son contrat jusqu'en 2025. Ce vendredi 1er juillet, il est revenu sur les raisons qui ont motivé son choix.

"Il y a toujours plusieurs critères à prendre en compte dans une décision : il y a le projet sportif, humain et l'aspect financier", expose celui qui a été élu "meilleur coach de la saison" par ses pairs. Bruno Genesio est arrivé en mars 2021. Il devait rester jusqu'en juin 2023 mais il a décidé de poursuivre sa carrière à Rennes deux années supplémentaires.

un projet sportif intéressant, ambitieux et qui se développe.

Bruno Génésio est revenu sur deux critères qui lui tiennent à cœur : "Il me semblait très important pour moi et pour la suite de ma carrière d'être dans un projet sportif intéressant, ambitieux et qui se développe. Aussi, il me fallait être dans un projet humain qui correspond parfaitement à ce que j'attends de la relation avec mes collaborateurs."

Se projeter sur la suite

À peine de retour de ses vacances estivales que Bruno Genesio se projette sur la saison à venir : "Je reviens avec beaucoup d’énergie." De l'énergie il lui en faudra car la prochaine saison s'annonce "difficile" selui lui. "Il va falloir encore faire beaucoup d’efforts pour être au même niveau voire plus."