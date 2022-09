Les transferts de dernière minute de Thomas Robinet et Siriné Doucouré ont suscité beaucoup d'incompréhension parmi les supporters castelroussins. Sur France Bleu Berry, le coordinateur sportif de la Berrichonne Football justifie ces deux départs.

Les explications de la Berrichonne Foot après les départs de Robinet et Doucouré

Julien Cordonnier, est le nouveau directeur du recrutement à la Berri, il est aussi chargé d'aller voir des matchs et de travailler pour le groupe United World

Se séparer de ses deux meilleurs attaquants lors du dernier jour du marché des transferts, cela peut faire naître des doutes sur les réelles ambitions de la Berrichonne Football. La montée en Ligue 2 est-elle vraiment un objectif ? "Je vous rassure, on a de l'ambition sportive", tranche Julien Cordonnier, coordinateur sportif du club castelroussin, invité de 100% Berri ce lundi. Il s'est expliqué sur le mercato de la Berri qui a surpris plus d'un supporter et observateur.

Doucouré et Robinet, deux départs pour des raisons différentes

Siriné Doucouré, formé à Châteauroux, a signé un contrat de quatre ans avec le FC Lorient pour jouer en Ligue 1. "Notre option prioritaire était de le vendre mais de le garder en prêt pendant la saison. Sauf que les clubs n'étaient pas intéressés. Son départ est logique pour Châteauroux. On a toujours formé des joueurs pour les vendre. Et c'est une évolution sportive pour lui", souligne Julien Cordonnier. Le jeune attaquant de 20 ans ne sera pas resté longtemps sous les couleurs berrichonnes mais c'est clairement la stratégie du groupe United World.

Le départ de Thomas Robinet, qui a rejoint Nancy, n'a pas les mêmes explications. "On ne voulait pas s'aligner sur l'offre salariale qui lui a été faite", indique Julien Cordonnier. Le meilleur attaquant de la Berri, auteur de 18 buts en National la saison dernière, avait prévenu dès la fin de saison de sa volonté de quitter Châteauroux pour rejoindre un club plus huppé. "Il va à Nancy, dans un club de National. Visiblement, il avait aussi des ambitions financières", précise le coordinateur sportif.

"S'il avait fait une saison en demi-teinte, tout le monde aurait dit qu'on aurait dû le vendre. On a pris cette décision pour le bien de tout le monde et elle nous semble raisonnable", conclut Julien Cordonnier.