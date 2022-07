Les féminines d'Albi-Marssac sont "plus qu'optimistes" sur le développement du football féminin

Les joueuses de Corine Diacre sont à deux matchs d'un sacre historique pour le football féminin français. Les Bleues sont pour la première fois dans le dernier carré de cette compétition. L'occasion de prendre la température sur la visibilité du foot féminin dans un de nos clubs locaux. À Albi, les féminines de l'Albi-Marssac Tarn Football, qui évolue en D2 Féminine (équivalent de la Ligue 2 chez les hommes) ont repris l'entraînement en début de semaine.

Les générations futures auront d'autant plus de structures et de clubs professionnels pour percer dans le milieu - Kim, joueuse à Albi-Marssac

"J'aurais aimé commencer le football dans ces conditions"

Kim à 29 ans. Albigeoise d'origine, elle a connu le monde professionnel pendant deux ans à Rodez, elle a notamment joué à Brest et Soyaux. Elle est revenue dans son club de cœur cet été après y avoir commencé le football à 13 ans. Aujourd'hui, le foot féminin a bien changé et il a de beaux jours devant lui selon l'attaquante tarnaise : "Les générations qui arrivent sont, entre guillemets, plus chanceuses que nous. Moi, quand j'ai commencé le monde professionnel, ça n'existait que pour quelques-unes, mais ce n'était pas autant développé que maintenant. J'ai eu la chance d'être professionnel dans ma carrière et c'est quelque chose de fantastique quand on a envie de vivre du football. Ce sont aussi les clubs qui se professionnalisent. On voit à présent qu'il y a de plus en plus de clubs de pro ou les filles ne font que ça, il n'y avait pas ça il y a dix ans et là, ça commence à se généraliser."

Dans leur championnat, Albi retrouvera les joueuses du TFC. © Radio France - Louis Fontaine

Mais ce n'est pas l'avis de toutes les joueuses, pour Anna, 19 ans, il y a encore des efforts à faire sur la D2 Féminine : "On fait les mêmes efforts que les filles de première division. On voit moins nos familles, on se déplace très loin, on se donne énormément. Notre championnat n'est pas reconnu à juste titre. Moi, je compte bien finir mes études, le football passera après tant que je n'ai pas la certitude d'en faire mon métier".

"L'Euro aura des répercussions sur notre nombre de licenciés"

Au club d'Albi-Marssac, on compte 130 féminines dont 35 en sénior. Bernard Espié est co-président depuis une vingtaine d'années. Pour lui il n'y a pas de doute, l'Euro va dynamiser le foot féminin dans son club : "La qualité s'améliore d'année en année. L'élite se resserre. C'est sûr qu'on voit l'engouement. Les grands matchs de Ligue 1 arrivent à remplir des stades. Les matchs de l'Euro font de bonnes audiences. On est sûr que si on va en finale et surtout si on la gagne, on va avoir un peu plus de jeunes filles qui vont démarrer le foot. 130 filles au club, c'est top, mais on a de quoi progresser, largement. C'est un déclic aussi chez les parents aussi parce que le foot pour une fille, ce n'est pas toujours évident qu'on parle des parents."