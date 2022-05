Les féminines de l'ASSE plus que jamais dos au mur dans la course au maintien

Le coach Jérôme Bonnet le sait bien, ses joueuses n'ont aucune marge de manœuvre face à Reims. "Mathématiquement si on a un autre résultat qu'une victoire ou un nul, automatiquement on sera en D2 l'année prochaine." D'autant que les Vertes ne se permettent pas de miser sur d'éventuelles contre-performances de la part de leurs concurrentes au maintien, Soyaux et Issy. "Si on en est là, c'est de notre faute, elles aussi elles jouent leur maintien, elles ont fait les matches quand il le fallait, on ne peut pas dire que nous avons rempli cette tâche."

D'abord objectif maintien, sinon : ne pas terminer dernières

Après le match nul très frustrant face à Dijon, il a fallu relever la tête, même si le vestiaire des vertes n'est pas dans le meilleur des états. "Il y a une part de doute, de grosse déception, de désillusion, explique le coach, et même si on veut y croire, on se rend à l'évidence, nos chances sont infimes. Une chose est sûre, c'est que si après Reims on sait qu'on descend, je ne veux pas qu'on termine derniers."

Finir lanterne rouge, ce serait vraiment le dernier clou dans le cercueil d'une saison très frustrante. Car souvent il n'a pas manqué grand chose aux vertes pour faire la différence. "Je pense que parfois, il nous manque juste un peu de concentration et d'exécution, résume la défenseur Kirsten Sakaki, sur cette dernière passe, ce dernier tir, ce dernier bloc. Le groupe va toujours se battre à chaque match, jusqu'au dernier coup de sifflet. On a toujours beaucoup d'espoir, et on ne va jamais arrêter de se battre pour nous, pour le club, le staff, pour la ville de Saint-Étienne, donc oui on reste positives." Et ce malgré une infirmerie toujours bien remplie : Chloé Bornes, Esther Okoronkwo, Lalia Storti et Emily Burns ne seront pas du déplacement à Reims samedi.