Les féminines du PSG corrigent l'OM 11 à 0

Paris, France

Il y a une classe d'écart chez les garçons, il y a un monde d'écart chez les filles. Le classico entre les footballeuses parisiennes et marseillaises a largement tourné à l'avantage des Rouge et Bleu. Les filles d'Olivier Echouafni se sont imposées 11-0, ce samedi, sur la pelouse de Jean-Bouin. Un triplé de Katoto, un autre de Diani, un doublé de Baltimore et Nadim et un but de Formiga ont eu raison des Phocéennes. Avec ce succès, le PSG est assuré de conserver la deuxième place, derrière les ogresses lyonnaises, à l'issue de la 13e journée de championnat.

Un match plié à la pause avec huit buts d'avance pour les Parisiennes. Une performance qui permet au community manager des footballeuses de la capitale de chambrer assez facilement.

Les coéquipières de Kadidiatou Diani ont réalisé un très grand match devant leur public et ont fait largement mieux qu'au match aller et leur victoire 5 buts à 0 dans une ambiance bien plus hostile.