Les filles de l'ASSE croient à l'exploit

Elles affrontent l'ogre parisien en demi-finale de la coupe de France ce dimanche à 15 heures.

Les Amazones vont tenter de créer l'exploit ce dimanche après-midi. Les féminines de l'ASSE espèrent se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Pour cela, il faudra battre un ogre sur sa pelouse : le Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi sera donné à 15 heures.

L'exploit est possible selon l'entraineur Hervé Didier : "Disons qu'on n'a pas bien le choix. On se dit que jouer le PSG, c'est peut être mieux que de jouer l'Olympique Lyonnais qui est plus fort. [...] On a les moyens de faire quelque chose, en sachant que ce sera compliqué, mais il va falloir mettre tous les ingrédients, à savoir la qualité technique, le petit coup de chance peut-être aussi, la réussite, mais ça, il va falloir qu'on le provoque par la détermination qu'on va y mettre. C'est un vrai match de coupe qu'il va falloir faire."

Si exploit, il y a, les amazones seront opposées en finale au vainqueur de l'autre demie finale, à savoir Hénin-Beaumont ou l'Olympique Lyonnais.