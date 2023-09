Les fois où Toulouse a affronté l'Union Saint-Gilloise

Avant la rencontre d'Europa League ce jeudi soir entre l'Union Saint-Gilloise et le Toulouse Football, on a ouvert les archives pour retrouver trace de deux confrontations entre ces deux équipes.

Un match à Ernest-Wallon...

Historien et collectionneur, auteur d'un livre qui retrace les 120 ans d'existence de son club de cœur, Yves Van Ackeleyen garde précieusement tout ce qui touche de près ou de loin à l'Union Saint-Gilloise. On l'a donc sollicité pour nous éclairer sur d'éventuelles confrontations entre les deux équipes. "Il y a eu un premier match entre Toulouse et l'Union le 2 juin 1946. Il y avait eu 4-3 pour le TFC. Le match s'est joué au stade Ernest-Wallon. Dans les archives, il y a une petite carte postale où l'on voit l'entrée du Stade Toulousain avec toutes les signatures des joueurs de l'Union."

La fameuse carte postale signée par les joueurs de l'Union Saint-Gilloise lors de leur venue à Toulouse en 1946.

...Un autre à Molenbeek

L'autre rencontre entre Saint-Gilles et Toulouse a cette fois eu lieu en Belgique. "C'était le 11 septembre 1957. C'était particulier parce que c'était une équipe mixte face à Toulouse, composée de joueurs de l'Union et du Daring de Bruxelles. C'était les deux clubs phares de l'époque avec Anderlecht. Il y avait eu 4-1 pour les Belges. Un match joué à Molenbeek devant 10.000 personnes. Comme par hasard, le TFC était détenteur de la Coupe de France à cette époque. Comme ce sera le cas cette année pour le match d'Europa League", ajoute Yves Van Ackeleyen.

Des archives de 1946 après le match entre Toulouse et USG.

Les Violets et les joueurs de Saint-Gilles se retrouveront cette fois sur la pelouse du Lotto Park, stade dévolu habituellement au club d'Anderlecht. Mais, au plus grand regret des supporters de l'Union, leur stade n'est pas homologué par l'UEFA.