VIDEO - Les footballeurs amateurs d'Andorre se préparent à recevoir les Bleus champions du monde

Il est 20 heures ce lundi soir à Andorre-la-vieille. Les joueurs de la sélection nationale andorrane viennent de terminer leur journée de travail. Ils ont tous un métier en plus du football. L'entraînement commence dans une ambiance détendue. Dans une semaine, ces footballeurs, pratiquement tous amateurs, seront face aux champions du monde en titre. L'Andorre accueille en effet l'équipe de France dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020.

C'est un très gros match pour la Principauté, mais les joueurs andorrans ne semblent pas sous pression. "A titre personnel" explique Cristian Martinez, milieu de terrain "j'ai déjà joué contre beaucoup de très grands joueurs comme Ronaldo ou encore Chevtchenko lorsqu'il a été ballon d'or. Je sais qu'Antoine Griezmann, Mbappé, et Pogba sont aussi de très grands footballeurs, mais une fois sur le terrain, il faut juste être professionnel et on essayera de jouer de la meilleure façon possible"

#FBsport Eliminatoires @EURO2020 la petite sélection d'andorre @Fedandfut se prépare à recevoir les français champions du monde @equipedefrance le 11 juin . Entrainement à Andorre-la-vieille pic.twitter.com/xUHyR2J7Fd — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) June 4, 2019

Première fois que les Bleus se déplacent officiellement en Andorre

La difficulté à surmonter pour les Andorrans sera évidemment la différence de niveau. Le sélectionneur Koldo Alvarez-de Eulate pense à la victoire, même s'il reconnait qu'il faut être réaliste sur la grande difficulté de cette rencontre.

On se battra. Si la France gagne, c'est parce qu'elle l'aura mérité et pas parce que nous lui aurons fait un cadeau (sélectionneur andorran)

A la fédération andorrane de football, on se veut optimiste. Xavi Bonet, l'un des responsables note que les équipes étrangères ont souvent du mal lorsqu'elles viennent jouer en Andorre. "Nous avons battu la Hongrie et la Macédoine" explique-t-il. "Le Portugal de Ronaldo s'est imposé 2 à 0, mais à la mi-temps on avait réussi à maintenir un nul 0-0. Vous voyez, les grandes équipes, elles ont des problèmes ici sur notre terrain"

L'entraînement de la sélection andorrane - Fédération andorrane

Les français ont toujours gagné contre les andorrans

Le programme sera chargé pour les footballeurs andorrans qui disputent un autre match samedi en Moldavie dans le cadre de ces éliminatoire pour l'euro 2020. Mais la rencontre que les joueurs et le staff attendent véritablement c'est celle contre l'équipe de France. Les Bleus n'ont jamais joué en Andorre depuis que la sélection de la Principauté a été crée en 1996.

La dernière confrontation, c'était un match amical à Montpellier en 2004. La France avait gagné 4 à 0. En 1999, lors des éliminatoires de l'Euro, le stade andorran n'était pas homologué. La Principauté avait reçu la France à Barcelone (stade de Montjuïc). Les français s'étaient imposés 1 à 0. Enfin en 1998 dans ces mêmes éliminatoires, les andorrans avaient joué au stade de France et s'étaient inclinés 2 à 0.

En dehors des rencontres officielles, les plus anciens se souviennent que dans les années 80, l'équipe de France de Platini en stage à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales était venue disputer un match amical en Andorre.

Match à sensation

Toute la Principauté sera mobilisée mardi prochain pour ce match événement. Xavi Bonet de la fédération andorrane résume la situation en quelques mots. "C'est une chance cette rencontre, on a gagné un peu comme dans une loterie. Pour nous recevoir l'équipe de France, à notre niveau, c'est un peu comme si on avait remporté la Ligue des champions"

