Les footballeurs de Beauvais dénoncent les conditions du report de leur match de Coupe France

Les règles plus importantes que l’humain ? C'est la question posée en ouverture de la lettre ouverte des footballeurs de l'AS Beauvais, publiée ce jeudi sur le site internet du club picard. Dimanche dernier, le match du 7e tour de Coupe de France qu'ils disputaient contre Waziers (R2) a été stoppée suite au choc dont a été victime Eduardo Rodrigo. Le joueur a été touché aux cervicales après un coup reçu dans le dos.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lundi, la fédération a tranché en décidant de reporter la rencontre au 21 novembre et de la faire rejouer en intégralité alors que Beauvais menait (0-1) à la pause et était à 11 contre 10. une décision que les footballeurs de Beauvais ont un peu de mal à comprendre.

Retourner sur un terrain qui a marqué à vie la mémoire de chacun d’entre nous n’est pas si simple

"Oui, nous irons jouer ce match ! Puisque c’est la règle et puisqu’Edu nous l’a demandé, nous irons jouer pour notre frère et notre dignité. Mais à notre humble niveau, nous aurions aimé un peu plus de considération et d’humanité. Chaque personne est différente, chaque homme a une faculté ou non à gérer ses émotions. Retourner sur un terrain qui a marqué à vie la mémoire de chacun d’entre nous n’est pas si simple. Se remémorer cette action fatidique ou autre événement de ce match reste compliqué à vivre", écrivent-ils.