Les footballeurs de Canet "heureux d'offrir un match de prestige aux Catalans"

Perpignan, France

Canet-en-Roussillon avait déjà réalisé un parcours historique la saison dernière avec un seizième de finale de la coupe de France perdu contre Caen. Dans cette belle aventure 2017-2018, il manquait tout de même ce qui fait tout le charme de cette compétition : affronter un gros club. Cette fois, il n'y a pas eu à attendre des décennies pour retrouver les 32e de finale, c'est fait dès la saison suivante et cette fois c'est bien face à Monaco que les Canétois vont tenter l'exploit.

Monaco, entraîné par Thierry Henry, ses 215 millions de budget, ses stars, son palmarès (8 fois champion de France, 5 coupes de France). Ca fait rêver et ça va faire vibrer les fans de sport dans le département. Les joueurs sont déjà impatients.

Jordi Delclos

"C'est un truc de fou, on ne pouvait pas rêver mieux. On parlait de Paris ou de Marseille mais Monaco c'est tout aussi bien. C'est magnifique. A la limite je préfère Monaco à Marseille, il y aura moins de public olympien dans le stade. Je suis vraiment content, c'est énorme. On a enfin notre match de prestige à offrir aux catalans, on ne peut pas rêver mieux. On va passer de belles fêtes grâce à ça. J'ai 34 ans et jouer un tel match devant mes amis, ma famille et le peuple catalan, je ne pouvais pas rêver mieux"

Raphaël Pioton

"On voulait tous un tirage comme ça pour offrir au peuple catalan un match de prestige. On va affronter des joueurs qui ont l'habitude de côtoyer le très très haut niveau avec un coach de prestige. C'est une très belle affiche et tout le monde est content."

Boris Mahon de Monaghan

"Ce n'est pas un tirage évident (rires) ! C'est vraiment plaisant pour la région et pour le club de recevoir une Ligue 1 et en plus Monaco. C'est vraiment un gros club, je suis vraiment content de jouer contre un club comme ça. Il va y avoir de l'impatience, les fêtes vont être différentes, on va faire attention à notre alimentation pour être au mieux pour le match. Quand on voit que l'entraîneur c'est Thierry Henry avec son énorme carrière, c'est super de rencontrer des personnes comme ça. C'est bien pour tout le monde, ça peut créer de l'engouement dans le département, c'est grâce à la coupe de France qu'on peut vivre des moments comme ça."

Jérémy (responsable du club des supporters des Eagles)

"C'est un tirage de rêve, c'est incroyable. On va remplir le stade. Je vais essayer de voir avec le président du club pour récupérer une tribune à Brutus pour la remplir à fond et mettre une grosse grosse ambiance. De toutes façons, Monaco c'est un peu light au niveau des supporters, à Canet on est chauds ! Le match des supporters est gagné d'avance. J'espère qu'on le gagnera aussi sur le terrain, faut voir si Monaco joue la coupe à fond vu qu'ils sont concernés par le maintien en Ligue 1. On a des chances, on rêve déjà de l'exploit. On ne pouvait pas tomber mieux, on est vraiment heureux, c'est le top du top."