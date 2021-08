Les footballeurs de Canet restent invaincus après un long voyage

Tout va bien pour les footballeurs canétois, même s'ils ont joué à se faire peur ce samedi soir. Les Catalans ont encaissé un but très rapidement, au bout de cinq minutes de jeu. Ils ont couru après le score pour finalement arracher légalisation à la toute dernière minute. C'est Chris Libohy qui l'a inscrit et qui permet au CRFC de rester invaincu après deux journées.

Après la victoire contre Mont-de-Marsan, ce match nul ramené de Bourges reste une bonne opération pour l'équipe catalane qui a de grosses ambitions cette saison. Pour aller dans le Cher, le voyage a été long et le CRFC a été récompensé. Sur les réseaux sociaux, le club n'a pas manqué de faire vivre ce long périple par le biais de photos et vidéos.

Pour le gardien de but Maxime Ferry, ça reste un bon week-end : "C'est un très bon résultat surtout à l'extérieur et d'autant plus qu'on a été rapidement menés au score. Malgré tout, on est restés calmes et concentrés sur le terrain, ce qui nous a permis de revenir au score en toute fin de match. Ça récompense toute l'équipe après notre première victoire à domicile. On la bonifie en prenant ce point à l'extérieur. Çafait du bien au groupe, surtout dans ces conditions avec ce but en fin de match. Je suis très satisfait de l'état d'esprit de l'équipe, ça permet de bien travailler et surtout quand on part si loin à l'extérieur, tout un week-end avec huit heures de route aller, huit heures au retour. Ces la satisfaction et on va se concentrer sur le Puy, la semaine prochaine."

Les Canétois sont rentrés à la maison à 4h30 dans la nuit. Repos puis travail sont au programme pour les hommes de Farid Fouzari confirmer le bon début de saison.