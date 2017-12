Auxerre, France

Pour les guider vers le déplacement à l'AC Ajaccio vendredi, le club a confié les rênes au duo de techniciens de l'équipe réserve, David Carré assisté de l'ancien joueur Lionel Mathis.

Et si la majorité des joueurs ne souhaite pas s'exprimer, l'attaquant Romain Philippoteaux a bien voulu commenter le départ de Francis Gillot avant de mettre la pression sur les joueurs : " C'est pas le coach qui a jouer vendredi, les premiers concernés, c'est nous. On est affecté quand même parcequ’on avait un projet tous ensemble. C'est à nous de nous reprendre. On verra vendredi à Ajaccio si tout çà a servi à quelque chose . Il faut d'abord parler avec ses pieds. On a largement les qualités pour être mieux placé et gagner des matchs.

Comme après chaque changement d'entraineur, l'ambiance de la séance lundi matin était studieuse. Des professeurs qui donnent de la voix, des élèves attentifs, concentrés et qui se lâchent peut-être un peu plus. Sébastien, supporter, est un habitué des entrainements de l'AJA : " ça parle sur le stade, ça change, d'habitude c'était le calme plat, là on entend les coachs et les joueurs, il faut attendre la réaction. _ Je ne pense pas qu'ils doivent le pleurer_, il les a fracassé mentalement en les critiquant ouvertement dans la presse, en disant qu'ils sont nuls, je ne suis pas sûr que ça les aide."

Certains joueurs ont été touché par les propos parfois durs de Francis Gillot. Mais quand on demande à l'entraineur intérimaire David Carré si le vestiaire est moralement atteint, il dit garder ses impressions pour son staff. David Carré qui compte surtout préparer au mieux le déplacement à l'AC Ajaccio : " On veut rebooster le jeu des joueurs et les motiver pour qu'ils gagnent en confiance. On a une semaine à gérer, avec un état d’esprit différent."

L'AJA prépare une sorte d'opération commando en Corse. Et peut-être avec de nouveaux visages, des cadres de l'équipe réserve, comme le milieu de terrain Fomba ou l'attaquant Bizet, présents hier matin lors de l'entrainement. Des jeunes, jamais apparus chez les professionels cette saison, qui pourraient apporter une touche de fraicheur après quelques semaines moroses.

