Les footballeurs de l'AS Béziers vont reprendre la compétition

Didier Santini et ses garçons vont enfin pouvoir regoûter à la compétition

Leur dernier match, les footballeurs de l'AS Béziers l'ont disputé le 24 octobre dernier. Ce jour-là, comme souvent sur le début de saison, c'est une victoire qu'ils avaient obtenu sur la pelouse de Colomiers (0-1).

Leaders d'une des quatre poules de N2 dans laquelle ils sont toujours invaincus après neuf journées (six victoires, trois nuls), les hommes de Didier Santini vont donc pouvoir relancer les hostilités et repartir à la conquête d'une montée en National. Premier rendez-vous en 2021 : la réception du Stade Montois, le 13 mars prochain.

Format modifié

En revanche, vu le temps perdu, la FFF a été contrainte de modifier le format de la compétition. La phase aller va donc se terminer, avant que deux poules ne soient créées : une poule montée avec les huit premiers, une poule maintien avec les huit derniers. L'ASB doit donc disputer encore six journées et finir dans le haut du classement, avant de se lancer dans un nouveau mini marathon dans le but de retrouver le niveau supérieur.

Des tests PCR pour tout le monde

Pour espérer que cette nouvelle formule aille à son terme, les clubs amateurs de N2 devront mettre en marche un protocole sanitaire très strict et coûteux : des tests PCR devront être effectués 24 h avant chaque match, un médecin sera charge de contrôler le résultat des tests, un référent covid sera nommé dans chaque club, alors que les rencontres se dérouleront à huis-clos, comme pour les équipes professionnelles.