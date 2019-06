Reprise de l'entraînement pour la Berrichonne : le point sur le mercato

Châteauroux, France

Après plusieurs semaines de vacances méritées suite au maintien décroché en Ligue 2, les footballeurs de la Berri retrouvent les terrains d'entraînement. Le championnat de Ligue 2 ne reprendra que le vendredi 26 juillet prochain, avec un déplacement sur la pelouse de Clermont. Mais il faut un bon mois pour retrouver des automatismes, être prêt physiquement et intégrer les recrues.

Le pari de la jeunesse

La Berrichonne Football a pour l'instant ciblé des profils offensifs : les attaquants Andrew Jung (21 ans), Philippe Paulin Keny (20 ans) et Guevin Tormin (21 ans) ont rejoint Châteauroux. Le pari de la jeunesse est clairement assumé du côté du staff et des dirigeants. "J'estime qu'il faut qu'on ait des joueurs capables de reproduire des efforts et qui ont beaucoup d'enthousiasme", explique Nicolas Usaï, l'entraîneur de la Berri. "On a manqué de fraîcheur et de folie devant. On avait privilégié l'expérience l'an dernier et ça n'a pas été une réussite", confirme Jérôme Leroy, directeur sportif.

Il faut avoir des joueurs qui ont envie de porter ce maillot et de défendre nos couleurs", Nicolas Usaï

Le choix était aussi de renforcer l'attaque. Ces deux dernières saisons, le meilleur buteur de la Berri n'était pas un attaquant.

Des départs à prévoir

Si la Berri s'est renforcée aussi tôt dans la période de marché de transferts, c'était pour saisir des opportunités. Mais aussi pour anticiper de futurs départs. L'effectif va être dégraissé.