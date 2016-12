Les joueurs de la Berrichonne football ont repris l'entraînement

C'est la reprise pour les footballeurs de la Berri ! Les Bleus et rouges ont rechaussé leurs crampons ce jeudi matin à La Tremblère (Indre) après huit jours de repos. Objectif décrassage avant le premier match de l'année prévu dans deux semaines face à Quevilly-Rouen, en National.

Après huit jours de repos et à deux semaines de leur prochain match à domicile face à Quevilly-Rouen (le vendredi 13 janvier à Gaston-Petit), les footballeurs de la Berri viennent de reprendre l'entraînement au centre de formation de La Tremblère (Indre). Les castelroussins sont attendus au tournant : après six défaites dont la gifle 5-0 face à Épinal au début du mois de décembre.

L'objectif Ligue 2

Au bord du terrain, Mireille n'aurait loupé pour rien au monde ce premier entraînement. Ces joueurs là, elle les voit déjà en Ligue 2 : "C'est difficile pour eux parce qu'ils ont beaucoup de pression mais moi j'ai confiance en eux : ils vont y arriver". La Berri est aujourd'hui 8éme au classement général de National, à 6 points du leader Concarneau. Mais pour Richard Samnick, défenseur central, il n'y a pas de quoi se mettre la pression : "Pour moi c'est comme si c'était un nouveau championnat, comme si on repartait tous à zéro. Donc non, il n'y a pas vraiment de pression. Mais il va falloir reprendre des points tout de suite et être bien placés au mois mars-avril : c'est là que le championnat se joue."

Les joueurs entrent dans une période charnière : beaucoup de choses en ce moment se jouent pour le reste de la saison. Rien n'est encore encore joué pour l'entraîneur Michel Estevan : "Quand on voit les matchs à l'extérieur, on a une bonne base de travail, une bonne assise défensive : maintenant il va falloir travailler sur l'offensif à domicile". Peuvent-ils encore espérer monter en Ligue 2 ? "Il y a quatre ans quand j'étais à Fréjus, à la même période, on était à 12 points du 3éme à la trêve et on a fini avec 7 points de plus. Vous avez ça va, tellement vite."

Le mercato d'hiver

La Berri va-t-elle recruter ? A quelques heures du mercato d'hiver, Michel Estevan, l'entraîneur de la Berri donne quelques précisions : "On étudie en ce moment les statistiques de tous les postes et de tous les joueurs. Il nous faudrait un buteur et un passeur. Mais est-ce qu'il y a des joueurs supérieurs aux nôtres aujourd'hui sur le marché ? Je ne sais pas. Si non, il faudra faire avec, c'est à nous le staff de trouver des solutions pour les rendre plus efficaces."

L'effectif

La Berri va bientôt pouvoir récupérer la quasi-totalité de ses effectifs. Côté blessés : les défenseurs Cheick Traoré et Guillaume Dequaire sont de retour. Côté suspension : Razak Boukari est suspendu pour quatre matchs : il devrait reprendre à la fin de la CAN, la Coupe d'Afrique des nations prévue le 5 février.