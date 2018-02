Nantes, France

Dès le coup d’envoi, et alors que leurs derniers supporters, bloqués par le trafic sur le périphérique nantais, n’étaient pas encore parvenus à La Beaujoire, les Herbretais s’installaient dans le match. Si la première occasion était lensoise, avec un tir de Zoubir aux 6 mètres détourné en corner par Pichot (9 ème), Dabasse répliquait par un tir de 25m repoussé par Vachoux dans les pieds de Gboho qui reprenait à bout portant… dans le gardien nordiste (16 ème). Trois minutes plus tard, une tête de Flochon obligeait encore le gardien de Lens à se détendre. Moins vifs que les Vendéens, les Lensois butaient sur une défense herbretaise bien organisée et se montraient peu dangereux. La dernière grosse occasion avant la mi-temps était encore pour Les Herbiers. Sur un centre venu de la droite, Gboho, de la tête expédiait le ballon sur la barre transversale (39 ème). 0-0 à la pause, ce n’était pas cher payé pour les Lensois.

Une première période herbretaise, la deuxième, lensoise.

#VHFRCL C'est parti pour la deuxième période à la Beaujoire. A vivre sur France Bleu Loire Océan. #FBsportpic.twitter.com/JofSgtYeNb — Grégory Jullian (@gregory_jullian) February 27, 2018

Au retour des vestiaires, Lens se montrait plus pressant sur la cage de Pichot. Un pressing nordiste dont les Herbretais avaient bien du mal à se sortir. Conserver le ballon devenait de plus en plus compliqué pour les Vendéens qui concédaient plusieurs corners. La domination lensoise s’intensifiait au fil du temps. Les Herbiers en étaient réduits à repousser les attaques nordistes, comme cette reprise de Lopez contrée par Vanbaleghem (88 ème), mais gardaient leur cage inviolée jusqu’à la fin du temps réglementaire.

Fin du temps réglementaire : 0-0 ! Direction les prolongations !!! 🔴⚫️ #AllezVHF#VHFRCL — Vendée Herbiers Foot (@VHFootOfficiel) February 27, 2018

La prolongation repartait sur les mêmes bases. Les quinze premières minutes ne donnaient rien. Zoubir très actif côté lensois échouait une nouvelle fois sur Pichot avant de sortir. Sur le corner, Lopez expédiait le ballon de la tête à côté du cadre. 0-0 après 120 minutes. Les deux équipes allaient se départager aux tirs au but

La séance des tirs au but débutait mal pour Les Herbiers : Deuxième tireur, Rocheteau voyait sa frappe repoussé par Vachoux. Mais Pichot renversait la situation pour les Vendéens en stoppant les tirs de Diarra et Mesloub. Il ne restait plus à Flochon que de réussir son tir. Le capitaine herbretais ne tremblait pas et envoyait son équipe en demi-finales. Les joueurs et leurs 20.000 supporters pouvaient laisser éclater leur joie. le VHF jouera les demi-finales de la coupe de France.