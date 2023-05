Les footballeurs des Herbiers tout près de remonter en National

Le club de football des Herbiers est tout proche d'une remontée en National, cinq ans après sa relégation en National 2. C'était en 2018, l'année de la finale héroïque en Coupe de France. Il reste deux matchs à jouer et ce samedi les Rouge et Noir, actuellement leaders de leur poule de Nationale 2, reçoivent leur dauphin et poursuivant un point derrière, les Lyonnais du Goal FC. Seul le premier montera.

"J'ai vraiment un groupe de mecs extraordinaires", Laurent David

"Les joueurs n'ont pas lâché et ont beaucoup travaillé, se réjouit l'entraîneur Laurent David arrivé au début de la saison, la montée n'était pas un objectif affiché. On a fait un très beau parcours aussi en Coupe de France (battus en 16e de finale contre Reims 3-0). Mais on est des compétiteurs et on ne va pas se priver de monter si on peut, bien évidemment. C'est du travail, c'est de l'abnégation. J'ai vraiment un groupe de mecs extraordinaires qui sont vraiment bosseurs, qui vivent bien ensemble, donc ce qu'ils ont là, ils le méritent vraiment".

Laurent David, entraîneur du VHF © Radio France - Yves-René Tapon

"Le mental est très bon, il y a une très bonne ambiance et je pense que ça joue beaucoup. Samedi, ce sera comme une finale", estime le gardien de but Rémi Pillot.

À deux journées de la fin, l'enjeu résumé par Laurent David est simple : "Un nul on a notre chance pour monter. Une victoire, on a de grandes chances de monter. Et en cas de défaite, ce sera très très compliqué, quasiment mort. Donc, on doit l'assumer". En cas de victoire ou même d'un nul, si dans le même temps Bergerac, 3e, ne gagne pas à Andrézieux, ce sera gagné pour les Vendéens. Leur dernier match est prévu samedi 3 juin à Moulins. Coup d'envoi de la rencontre ce samedi à 18h au stade Massabielle.