Les footballeurs du Mans FC veulent se relancer contre Concarneau

Les footballeurs du Mans FC reçoivent les Bretons de Concarneau pour le compte de la 8e journée de National. Et il y aura une certaine pression sur les 22 joueurs avant le coup d'envoi. Les deux formations restent l'une et l'autre sur deux revers consécutifs et comptent se relancer le plus rapidement possible. C'est particulièrement vrai pour les Sangs-et-or qui ne cachent par leurs ambitions, à savoir accéder à la ligue 2 à la fin de la saison. Et le derby perdu contre Laval a fait mal reconnait Ibréhima Coulibaly, le capitaine manceau : "Il ne faut pas céder à la panique. C'est dans ces moments là qu'il faut rester unis parce que si on se met trop la pression, on risque de partir dans tous les sens et de perdre de vue notre objectif".

Un point pris sur 9 possibles

Battus par Sedan et Laval (sur le score de 2 - 1 à chaque fois) lors deux dernières journées, les Manceaux ne sont pas dans le rythme des prétendants à la montée en ligue 2. En ajoutant le nul contre Bourg-Péronnas, cela fait même trois matchs sans victoire. Un mal pour un bien estime le milieu de terrain. "Ca va nous aider à prendre conscience que ce championnat est compliqué. Ce n'est pas parce que tu as fait un bon début de saison que cela va être facile tous les week-end". Mais un point pris sur 9 possibles "ce n'est pas assez". Cris, le coach le concède sans détour : "On ne doit prendre des points. Il ne faut pas attendre décembre ou janvier pour cela. Les équipes devant ne vont pas nous faire de cadeau".

Les Manceaux espèrent donc renouer avec la victoire pour ne pas trop s'éloigner du podium. Aujourd'hui, Le Mans FC est 8e à 4 points du podium. Il n'y a pas le feu mais "Il faut rebondir" insiste le coach. "Laval, c'est fini. On a la chance de pouvoir rebondir dès la semaine suivante à domicile avec le meilleur public du championnat". Le MMArena accueille en moyenne 3 660 spectateurs par match cette saison et Cris espère que le 12e homme permettra aux Sang-et-or de faire la différence contre Concarneau.

Le Mans - Concarneau, 8e journée de national. Coup d'envoi à 19h au MMArena.