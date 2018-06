Des maillots de la même couleur que le ciel, un soleil radieux à l'image des visages des joueurs, reposés après la trêve : le Racing club de Strasbourg a repris l'entraînement au stade de la Meinau mercredi.

Une reprise par petits groupes en salle de musculation, ou en footing dans les environs. Le rythme va s'intensifier dans les prochains jours avec une série de matches amicaux et deux stages, du 1er au 6 juillet en bord de mer au Touquet et du 15 au 21 juillet à Jungholtz dans le Haut-Rhin.

De nouveaux visages ont fait leur apparition. Le défenseur serbe Stefan Mitrovic, l'attaquant de Clermont Foot Ludovic Ajorque, le milieu de terrain du Stade Brestois Ibrahima Sissoko, et un autre milieu de terrain, Adrien Thomasson qui était en contrat avec Nantes la saison dernière. L’entraîneur strasbourgeois, Thierry Laurey a indiqué que le Racing doit encore recruter 4 à 5 joueurs, dont un gardien de but.

On va modifier l'équipe et on espère qu'elle sera améliorée. On va essayer de construire une équipe cohérente, solide, qui retiendra les erreurs de cette saison - Thierry Laurey, l'entraineur du Racing