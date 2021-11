Les footballeurs du Stade Poitevin reçoivent Lens, club de Ligue 1 en 32me de la Coupe de France

Le tirage au sort des 32es de finale de la coupe de France attribue un club de ligue 1 pour les poitevins. Ils recevront Lens le weekend des 18 et 19 décembre

Le Stade Poitevin, qui évolue en Nationale 3, décroche la timbale au tirage au sort des 32mes de finale de la coupe de France, sous les traits du RC Lens, club de Ligue 1, cinquième au classement du championnat.

Soirée beaucoup moins euphorique chez les voisins de Chauvigny où on espérait mieux. Le club de Nationale 3 recevra Chartres Football qui évolue un niveau au dessus en Nationale 2.

Des supporters à fond derrière Chauvigny ! © Radio France - Noémie Guillotin

Au tour précédent les deux clubs amateurs poitevins ont signé un sans faute en venant à bout de plus gros qu'eux. Le Stade Poitevin club de national 3 a battu samedi soir Orléans, club de national 1. Et dimanche Chauvigny s'est imposé face au Havre, club de Ligue 2. Le match s'est joué à Châtellerault, au stade de la montée rouge. Victoire aux tirs au but comme le Stade Poitevin.

Les matches des 32mes de finale se joueront le week-end du 18 et 19 décembre.