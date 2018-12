Les Footballeurs du SU Dives-Cabourg joueront en jaune en soutien aux gilets jaunes

Caen, France

Le SU Dives-Cabourg jouera en jaune ce samedi face à Douvres en championnat de régional 1. Il s'agit d'un soutien au mouvement des gilets jaunes. Le président du club normand, Laurent Moineau, estime que cela ne posera aucun problème réglementaire

"On souhaitait déjà le faire contre Mondeville mais le match a été annulé pour des questions de météo. Douvres joue en rouge donc de toute façon on aurait été obligé de changer de couleur. On a donc choisi de mettre le jaune pour cet événement exceptionnel."

Hors événements violents, le SU Dives-Cabourg se retrouve dans le mouvement des gilets jaunes et dans leurs revendications "humaines, sociales."

_"_On a été les grands perdants des mesures de début de mandat de Monsieur Macron comme la suppression des contrats aidés total pour les communes et pour les associations, relève le président du SU Dives-Cabourg, Laurent Moineau. La baisse des dotations aux villes font que nos subventions de soutien au sport sont souvent en recul. Nous on a la chance à Dives-Cabourg de ne avoir cet impact de diminution de subvention mais pour de nombreuses communes et clubs que je connais bien, ils ont de vrais difficultés à boucler leur budget."

La revendication initiale sur la hausse du prix du carburant parle également au club de foot normand.

"Nous sommes évidemment impactés par l'augmentation de l'essence. Nos dirigeants, nos bénévoles et tous les parents ont de plus en plus de mal à emmener les enfants sur les lieux de matchs. et le souhait politique de faire une grande ligue de Normandie au lieu d'avoir une Basse et une Haute Normandie comme ça l'était avant font que les déplacements sont beaucoup plus importants.

L'assemblée générale de la Ligue qui a lieu samedi par exemple se déroule à Rouen alors qu'elle se faisait avant en Basse-Normandie et que les déplacements étaient moindre."