Les footballeurs du Tours FC à la relance à Auxerre

Après une trêve internationale de deux semaines, les footballeurs tourangeaux reprennent le chemin des terrains à l'occasion de la sixième journée de Ligue 2. Tours n'a toujours pas décroché le moindre point, réaction attendue à Auxerre ce vendredi à 20h.

Parfois quelques chiffres parlent mieux que bien des discours : en cinq journées de Ligue 2, Tours a perdu cinq fois, n'a inscrit que deux buts et en a encaissé onze buts. Les footballeurs tourangeaux seraient donc bien inspirés d'arracher au moins un point ce soir à Auxerre. Sixième journée de Ligue 2 à l'Abbé Deschamps face à des auxerrois à peine mieux lotis, eux ne comptent que trois points.

"La trêve a permis de laver les têtes"

Cette pause de quinze jours pour cause de matchs internationaux a permis à Tours de couper un peu et mettre fin, ils l'espèrent- à la saignée. "On a fait autre chose que du foot, on a notamment été invités par les boxeurs de La Riche, et puis on a pris du temps pour souder le groupe" explique le coach Gilbert Zoonekynd. De son côté l'attaquant Djamel Bakar assure que le secteur offensif s'est remis en question. Ce sera nécessaire, car il sera bien difficile de gagner des rencontres en marquant si peu.