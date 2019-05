Les footballeurs montpelliérains réalisent leur meilleure saison depuis le titre de 2012

Montpellier, France

Les footballeurs montpelliérains se sont fait coiffer sur le poteau par les marseillais. A cause de leur défaite 1-0, vendredi soir lors de la dernière journée de championnat, ils se font piquer la 5 ème place par les marseillais. Ils terminent 6 ème de la Ligue 1 cette saison. C'est le meilleur classement du MHSC depuis le titre de champion de France de 2012 .

"Même si en début de saison, on aurait déjà été très content de savoir qu'on allait finir à cette place là, on aurait encore pu mieux faire "Michel Der zakarian

Tout en regrettant cette dernière défaite qui fait reculer le MHSC à la 6ème place, l’entraîneur du MHSC tire un bilan positif de cette saison 2018-2019 . Michel Der Zakarian regrette que le championnat ait été perturbé par le mouvement des gilets jaunes "on n'a pas joué pendant trois semaines en décembre , ça nous a perturbés et ça nous a fait perdre le match contre Lille et puis on a laissé trop de points à la maison" explique le coach montpelliérain.

Andy Delort montpelliérain la saison prochaine

La saison à peine finie , on se projette déjà sur la prochaine saison . Michel der Zakarian espère conserver la plupart de ses joueurs, "avec deux ou trois renforts pour être encore meilleur la saison prochaine". "Andy Delort va rester à Montpellier" assure l’entraîneur du MHSC. Quant au gardien international Benjamin Lecomte, " il va falloir mettre le prix qu'il faut, à priori il a envie de rester chez nous, on verra bien ce qui se passe" rajoute Der Zak.

Classement saison 2018-2019 ligue un -

Andy Delort avec 14 buts est le meilleur buteur du club et le 8 ème meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison