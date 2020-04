Verra-t-on la fin de la saison 2019-2020 de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ? La question n'est pas encore tranchée par les instances dirigeants du football, tiraillées entre enjeu de santé publique et impératifs financiers pour les clubs. Dans les Hauts-de-France comme ailleurs, les avis sont partagés.

Les footballeurs professionnels nordistes entre anxiété et confiance avant une possible reprise

Quelle sera la fin de la saison 2019-2020 des championnats professionnels de football en France ? La Ligue de football professionnel est en pleine réflexion sur une possible reprise, alors qu'il reste 10 journées à jouer, tant en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Le scénario qui semble tenir la corde, c'est celui d'une reprise des matchs le 17 juin prochain, à huis-clos. Il y aurait alors une rencontre tous les trois jours pour boucler le championnat le 2 août, soit trois semaines avant le début de la saison prochaine, fixé au 23 août.

Envie de terminer la saison

Mais ce scénario est loin de faire l'unanimité. L'UNFP, l'union des footballeurs professionnels, se dit ainsi opposée à cette proposition. "Imaginez que nous soyons le seul sport qui reprenne, s'insurge David Terrier, ancien footballeur professionnel et délégué de l'UNFP dans le Nord, alors que toutes les disciplines, raisonnablement et sagement, prennent la décision de tirer un trait sur la saison. On serait pointés du doigt en disant que l'argent nous rendrait prêt à faire des choses immorales, sans prendre en considération les gens."

Un avis que ne partage pas forcément Benjamin André. Le milieu de terrain lillois, qui vit confiné en famille, a "envie de terminer la saison qu'on a commencée. Pour tout compétiteur, une année blanche serait dommage. Même si, évidemment, il faut que toutes les conditions sanitaires soient réunies." Le joueur qui estime par ailleurs faire "confiance" à ceux dont c'est le rôle de prendre cette décision.

Le foot me manque

Alors en attendant d'en savoir plus, les joueurs passent le temps comme ils le peuvent. En restant notamment actifs, comme le montre cette vidéo postée par le RC Lens sur les réseaux sociaux.