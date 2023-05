Les footballeurs U19 de Montpellier privés de demi-finale du championnat de France par le FC Nantes

En ouvrant le score sur un penalty obtenu par Axel Guéguin et transformé par Mohamed Zeghadi, en deuxième période, mais surtout en doublant la mise peu de temps après, grâce à Yanis Azouazi, le MHSC avait fait le plus dur. Et les hommes de Michel Rodriguez se dirigeaient vers une sacrée performance, face au champion de France en titre.

ⓘ Publicité

Seulement, la Paillade a craqué. La réduction de l'écart, avant un nouveau penalty à la dernière minute, ont assommé les Pailladins. La séance de tirs au but, dans la foulée, a tourné court. Plus solides, notamment mentalement, les Canaris ont transformé toutes leurs tentatives et ont vu les montpelliérains en manquer deux (2-4) : un arrêt du gardien, une frappe au-dessus de la barre.

C'est ainsi que le rêve a pris fin brutalement, pour des garçons qui avaient terminé premiers de leur groupe, à l'issue de la saison régulière. Montpellier, qui était privé de plusieurs joueurs et notamment Yanis Issoufou qui participe au championnat d'Europe U17, s'arrête en quart de finale. Le FC Nantes jouera sa demi-finale contre le RC Lens, vainqueur de l'Estac (4-3).