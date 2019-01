Les footballeuses d'Avignon échouent aux tirs aux buts face à Grenoble en Coupe de France

Avignon, France

Elles auront fait un superbe parcours. Les footballeuses de l'Avenir Club avignonnais (ACA) perdent certes face à Grenoble en 8e de finale de la Coupe de France mais elles auront tout donné. Ce sont elles qui ouvrent le score, rattrapées en seconde mi-temps par les grenobloises. C'est aux tirs au buts de leur parc des sports d'Avignon qu'elles sont sorties de la compétition.

Objectif : voir toujours plus loin

Invaincues jusqu'alors, elles font la fierté de leur entraîneur Christophe Cattelain : "Tout le club est fier d'elles, mais on était déjà fiers avant. Paradoxalement, c'est la fin de match où l'on méritait le plus de gagner. Il y a quelques bobos, et il faudra peut être dans les jours prochains faire un état des lieux quand les blessures mentales se seront un petit peu apaisées."

"Quand on voit la qualité du jeu qu'on a pu proposer face à des équipes pro, il faut que l'on concrétise quelque chose cette année". - Christophe Cattelain, entraîneur de l'ACA

Aucun regret non plus du côté de Lisa Schiappa, en défense centrale à l'ACA : "On a tout donné, tout ce qu'on a pu. On a fait un parcours fabuleux, on a créé des exploits. C'est ce qu'on a voulu créer au sein du club, une bonne ambiance pour que tous les jeunes puissent croire en leurs rêves et atteindre ce niveau. Le jeu était égal, on a eu notre quart d'heure de folie où on aurait pu mettre ce deuxième buts avant les penaltys."

"Mais aujourd'hui les dieux du football n'étaient pas forcément avec nous." - Lisa Schiappa

Le prochain défi c'est face à Marseille en championnat dimanche prochain. Une équipe que l'ACA a déjà vaincu en 32e de finale de la Coupe de France. Ce sera au stade Dulcy d'Avignon à 15 heures.