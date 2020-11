Les footballeuses d'Yzeure (D2) protestent contre l'interdiction d'entraînement

Privées d'entraînement depuis trois semaines, les joueuses d'Yzeure, dans l'Allier, invaincues cette saison en D2 féminine de football, crient à l'injustice et à l'inégalité. En cause, le fait que d'autres équipes rivales aient, elles, repris le chemin des terrains.

"C'est rocambolesque. Incompréhensible". Théodore Genoux, le coach du FF Yzeure (deuxième de son groupe de D2 féminine), ne décolère pas. "Après l'annonce du confinement, on a attendu de voir ce qu'on pouvait faire. On a vu que l'Etat accordait des dérogations aux équipes ayant des joueuses sous contrat, sans préciser la nature du contrat. Nous avons plus de quinze joueuses qui vivent du football, qui ne travaillent pas à côté. Donc nous avons repris l'entraînement, mais la mairie s'y est opposée." La mairie a en effet fait intervenir la police, le 5 novembre dernier, pour évacuer le groupe yzeurien qui s'entraînait sur des installations fermées.

"Pour la mairie, on ne répond pas aux critères des dérogations. Mais sa commune abrite une équipe féminine qui est deuxième du championnat, invaincue ! Il devrait être de notre côté. C'est pour cela que je ne comprends pas qu'on ne reprenne pas l'entraînement alors que l'équipe leader, Saint-Etienne, a repris !" - Théodore Genoux, entraîneur de l'équipe féminine d'Yzeure

La mairie d'Yzeure indique qu'elle se borne à faire respecter les règles

L'Etat a en effet accordé une dérogation pour les équipes qui ont une majorité de joueuses de haut niveau sous contrat, sans préciser le type de contrat. Yzeure, chez qui quinze joueuses vivent du football, a donc fait valoir ses droits, mais cela n'a pas suffi. En cause : pas assez de contrats dits fédéraux (les plus gros contrats, plus coûteux pour les clubs et réservés aux meilleures joueuses ; les autres contrats sont souvent des contrats de travail ou des cachets, obligeant les joueuses à avoir un emploi à côté). Yzeure n'a que deux contrats fédéraux et une joueuse inscrite sur la liste des sportives de haut niveau, et seules ces trois joueuses peuvent s'entraîner. "Il y a des équipes comme Saint-Malo qui n'ont pas de contrats fédéraux, et qui pourtant ont repris avec un groupe au complet. Ce n'est pas un problème de contrat", assure Théodore Genoux.

Yzeure crie à l'inégalité

Le club a fait un communiqué à ce sujet, il y a deux jours, pour dénoncer cette inégalité

Pour Théodore Genoux, il y a un vrai risque pour la compétitivité du club. "Un confinement c'est dur à gérer : il y a une prise de poids, voire une dépression... ça peut nous mettre en difficulté ! On est deuxièmes, c'est au-delà de nos espérances, car on espère monter en D1 d'ici trois ans. Mais là, ce confinement, ça nous stoppe dans notre élan", craint-il.

"Le football féminin n'est pas assez considéré"

A travers cette décision, Théodore Genoux juge que le football féminin "n'est pas assez considéré". Selon l'entraîneur d'Yzeure, "on n'aurait jamais dû arrêter la D2 féminine ! Il y a des joueuses de haut niveau, j'ai quand même six internationales, et on m'empêche de les entraîner, c'est aberrant !"

En attendant de voir la suite des événements, les joueuses d'Yzeure s'entraînent individuellement, avec des programmes personnalisés. Yzeure a déposé de nouveaux recours et espère être entendu.