Les footballeuses de l'US Orléans assurent leur maintien en D2

Les footballeuses de l'US Orléans ont gagné leur dernier match de la saison, ce dimanche, en s'imposant 1-0 sur le terrain de La Roche-sur-Yon. Une victoire qui leur permet de finir sixième et ainsi d'assurer leur maintien en D2 pour la prochaine saison. Une vraie satisfaction alors que le budget a diminué, avec moins de 500.000 euros cette saison pour l'équipe féminine de l'USO.

"On va faire en sorte de renforcer l'équipe"

Avec la refonte des championnats féminins, la D2 passant de deux poules à une seule, la concurrence sera plus rude l'an prochain pour les Orléanaises dont l'objectif sera, à nouveau, le maintien. "On va faire partie des 24 meilleures équipes françaises donc la tâche va être compliquée pour pouvoir se maintenir au plus haut niveau" avertit Sarah Chalabi, la coach adjointe. "On va faire en sorte de renforcer l'équipe (...) je sais qu'on est soutenues, à Orléans, sur le foot féminin. Ce n'est pas le cas partout et c'est une chance. Je sais que les dirigeants feront les efforts nécessaires pour nous donner les moyens de survivre l'an prochain en deuxième division."