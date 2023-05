Les footballeuses de Montpellier entretiennent un mince espoir

Il y aura de quoi s'en mordre les doigts, si la Paillade termine quatrième du championnat, à seulement deux points du Paris FC. C'est aujourd'hui l'écart entre les deux formations, à une journée de la fin, et les footballeuses du MHSC auront des regrets si elles finissent au pied du podium, à l'issue de la dernière journée, et qu'elles voient la Ligue des Champions leur passer sous le nez.

Ce dimanche, les joueuses de Yannick Chandioux ont en tout cas décroché un quatrième succès consécutif face au Havre, qu'elles ont arraché dans les arrêts de jeu, grâce à un but de Faustine Robert, après l'égalisation de Maelys Mpome. Une victoire qui permet d'entretenir un mince espoir de doubler le Paris FC, le weekend prochain.

Seulement, il faudra pour cela aller battre Dijon et espérer une défaite des franciliennes à Rodez. Un nul des footballeuses de Sandrine Soubeyrand ne suffirait pas, en effet, en raison d'une différence de buts largement en défaveur des Héraultaises.

Compliqué, donc, quand on sait que les ruthénoises n'ont plus rien à jouer, avec leur actuelle dixième place, et qu'elles n'ont décroché que trois succès cette saison. Mais pas impossible, non plus, puisque les Aveyronnaises ont donné du fil à retordre à plus d'une formation : les Bordelaises, dernières en date (1-1).

Si les planètes ne s'alignent pas, les regrets seront forcément nombreux. La défaite contre Guingamp à domicile en février dernier, notamment, reste en travers de la gorge. Yannick Chandioux et son groupe pourront en revanche se targuer d'avoir progressé, malgré des absences longue durée de plusieurs cadres, depuis le mois d'août. En cas de victoire à Dijon, elles termineront avec cinq points de plus et un meilleur classement qu'à l'issue du précédent exercice.