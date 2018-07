Il y a un bien un endroit où la demi-finale de la Coupe du Monde France-Belgique sera suivie de très près en Drôme-Ardèche, ce sera dans les campings. Ils sont remplis de Belges en ce moment. Comme dans le Diois, où on commence tout juste à se chambrer.

Drôme, France

Le chapeau, le collier de fleurs aux couleurs de la Belgique, le nœud papillon, et bien sûr, les petits drapeaux noir jaune et rouge accrochés sur la caravane. Claudine et sa famille ont toute la panoplie du parfait supporter : "les français sont chauvins. Ils ont déjà gagné avant de jouer."

Toujours avec son drapeau belge !

Pas de doute, pour son frère, Christian, ce mardi, la Belgique a ses chances : "_on pourrait avoir une surprise_. Même si Meunier, le défenseur parisien, ne joue pas. J’ai parlé avec des français qui viennent de partir, ils ne croient pas en la victoire de la Belgique. Mais on a notre botte secrète."

La Belgique en finale ? Couché sur son transat, Yannick n'y croit pas : "Les Français vont gagner. 3-0 pour la France ! Et les Belges pourront rentrer chez eux ensuite."

Regarder un match au camping, quoi de mieux ?

"L’équipe victorieuse du match sera championne du monde"

Au camping de la Pinède à Die, qui supporter : la France ou la Belgique ? Difficile de faire son choix, comme pour le Patron, Dirk. Ce Belge vit en France depuis 38 ans. Il le reconnaît : "Mon cœur balance."

Dirk, le patron belge du camping de la Pinède à Die.

Je vois la Belgique gagner. Si elle perd, je veux que la France gagne la Coupe du Monde. Ce me ferait vraiment plaisir. Je ne veux pas être rancunier. C’est que du sport. Mais il y aura un très gros suspens je pense. Dirk, patron du camping de la Pinède à Die.

Dans ces campings du Diois, les Français et les Belges sont d'accords sur un point : l'équipe qui gagnera ce soir remportera la finale dimanche !