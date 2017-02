Manchester-ASSE et duel des frères Pogba : comment les grands ont forgé le destin du petit Paul

Jeudi soir, Paul et Florentin Pogba vont se retrouver sur la pelouse d'Old Trafford, le mythique stade de Manchester United. Une récompense pour le clan Pogba et pour la commune de Roissy-en-Brie en région parisienne qui a vu grandir les trois frères. Leur entraîneur témoigne sur France Bleu.

C'est le match dans le match du 16ème de finale de Ligue Europa entre Saint-Étienne et Manchester United jeudi soir en Angleterre. Les deux frères Pogba, Florentin le stéphanois et Paul le mancunien, vont se retrouver face à face sur la pelouse pour la première fois de leur carrière de joueurs professionnels. Ils ont grandi, avec le jumeau de Florentin Mathias, dans le quartier de la Renardière, à Roissy-en-Brie et Seine-et-Marne.

C'est donc toute la famille Pogba, et au-delà tous les amateurs de foot dans la commune, qui vont vibrer avec les frères Pogba jeudi soir. Pour France Bleu, l'ancien entraîneur de l'US Roissy-en-Brie, aujourd'hui Président du club, témoigne de leur jeunesse où le football prenait déjà une grande place. Et surtout, il explique comment les deux jumeaux ont initié le plus petit. Aujourd'hui, le benjamin, joueur le plus cher de l'histoire du foot et membre incontesté de l'équipe de France, a largement dépassé les grands. Mais il n'a pas oublié sa famille et sa ville d'origine.

FBSEL : Ce duel des frères Pogba, c’est vraiment le match dans le match ?

Sambou Tati : Oui je crois que les frères devaient rêver de s’affronter. Ils ne se sont jamais affrontés. Même sur les city-stades ils étaient toujours ensemble et là s’affronter, c’est un gros plaisir pour eux et pour nous autres aussi. On va voir le spectacle !

FBSEL : Racontez-vous leur histoire à Roissy-en-Brie.

Sambou Tati : Je travaillais au service jeunesse de la commune. Ils passaient beaucoup de temps au sein de la structure jeunesse. Paul jouait au foot, et il était assez mûr. Le fait de jouer avec ses frères qui avaient trois ans de plus que lui, ça lui permettait d’être plus mûr par-rapport aux gamins de son âge. Mathias et Flo (ndlr : les jumeaux) n’ont pas eu un parcours simple comme Paul qui a pu intégrer un centre de formation. Eux sont passés par les clubs amateurs avant d’arriver où ils sont, à Saint-Étienne et Rotterdam.

FBSEL : Paul Pogba dit que c’est grâce à ses deux frères aînés jumeaux qu’il a progressé aussi vite...

Sambou Tati : Oui, c’est vrai ! Quand nous on organisait des tournois inter-quartiers, les deux grands le prenaient dans leur équipe. Il jouait contre des plus vieux et il prenait des coups. Ca l’a endurci, il a affiné sa technique et son mental. Quand il pleurait, ils lui mettaient la pression pour qu’il pleure pas, qu’il lâche pas l’affaire.

FBSEL : Le succès des Pogba, vous y êtes pour quelque chose ?

Sambou Tati : Des trois je n’ai vraiment entraîné directement que Paul (ndlr : il a connu les deux jumeaux dans le club en tant qu’éducateur et dirigeant). Moi j’ai fait un travail en tant qu’éducateur, mais le reste c’est lui et son talent. J’exigeais beaucoup de lui parce qu’il avait tendance à vouloir dribbler, dribbler et encore dribbler…Je lui disais qu’il était pas seul, qu’il était pas Ronaldinho ! Je lui disais qu’il était nul. Normalement un éducateur ne doit pas faire ça mais moi je le faisais pour le piquer dans son orgueil. Il a su corriger ses lacunes.

FBSEL : Parlez-nous de Florentin le stéphanois, moins connu, très travailleur ?

Sambou Tati : Les trois sont de gros travailleurs. Pour arriver là ils en sont, ils ont énormément travaillé et ils ont un mental de fer. Flo, déjà en tennis de table, il était champion de France. En club, c’était le joueur qui pouvait jouer devant, au milieu, il était assez polyvalent. Il avait cette capacité d’adaptation. Après quand il est parti au Celta Vigo il devait signer professionnel. Mais comme son frère Mathias ne pouvait pas signer, il a préféré renoncer à ça et jouer en France, à Sedan en CFA2, puis intégrer le poste de latéral gauche au niveau professionnel. Depuis il est arrivé « chez vous les Verts » en tant que défenseur central. Mais je pense que côté gauche, c’est son poste.

FBSEL : Justement Christophe Galtier vient de le replacer côté gauche…

Sambou Tati : C’est mieux oui. Il est à l’aise techniquement. Il était un peu bridé en tant que défenseur central même si techniquement, Paul est au-dessus. Même si c’est eux (ndlr : les jumeaux) qui lui ont appris des choses, Paul est techniquement au-dessus.

FBSEL : C’est une fierté pour vous à Roissy-en-Brie ?

Sambou Tati : Oui, c’est une fierté pour tout le monde. Tout le monde en parle. Tout le monde sait à Roissy que les deux frères vont s’affronter. Le jour du tirage les téléphones n’ont pas arrêté de sonner.

FBSEL : Question piège…Vous soutenez qui ?

Sambou Tati : Que le meilleur gagne mais…je suis quand-même du côté stéphanois. Quand je suis arrivé en France du Congo, ma première ville c’était Saint-Étienne. J’ai habité à Sorbiers de 1977 à 1980. Mes amis d’enfance, avec qui j’étais à l’école sont là-bas et c’est quand-même ma ville de cœur. Je fatiguais Florentin avec ça en lui disant « Saint-Étienne c’est chez moi, j’étais à Montreynaud moi ! » Donc, Allez les Verts !

Sambou Tati à l'occasion d'un match à Saint-Étienne avec Florentin Pogba - Sambou Tati

Le troisième frère, le jumeau de Florentin, sera également à Old Trafford ce jeudi, tout comme la maman des trois garçons.