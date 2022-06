Les frères Quarshie réunis pour la première fois au Mans FC

Le Mans FC a annoncé ce mercredi la signature simultanée de Jeffrey et Edwin Quarshie. Attaquant et milieu de terrain, les deux frères joueront pour la première fois au sein de la même équipe, après être déjà passés chacun leur tour en Sarthe, au Sablé FC.

Ils joueront dans la même équipe pour la première fois de leur carrière. Le Mans FC a annoncé ce mercredi la signature de Jeffrey et Edwin Quarshie. Attaquant âgé de 30 ans, Jeffrey arrive de Bourg-Perronnas, où il a terminé 6e de National avec 10 buts au compteur en 18 titularisations. Milieu de terrain défensif de 26 ans, Edwin, arrive lui du Goal FC, l'ancien club de Cris, en National 2. Les deux joueurs ne sont pas des inconnus en Sarthe : ils sont chacun passés, à des moments différents, au Sablé FC. Entre 2015 et 2017 pour Edwin, entre 2017 et 2019 pour Jeffrey, qui était venu relancer sa carrière en National 3 après une pause de trois ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après Tristan Boubaya, arrivé de Concarneau, il s'agit des deuxième et troisième recrues officielles du Mans FC, qui a enregistré le départ de 14 joueurs.