"Les fumigènes au Stadium ? Encore plus de saveurs !" déclare le coach du TFC Philippe Montanier

Du violet, du jaune, du rouge et encore du violet ! Les fumigènes vont gagner les tribunes du Stadium de Toulouse, plus précisément dans le virage Brice Taton avec les Ultras des Indians Tolosa. Une expérimentation validée par la LFP avec un protocole strict que devront respecter les utilisateurs de ces fumigènes ce samedi à 15 heures à l'occasion de la 8e journée de Ligue 2 face à Grenoble.

Philippe Montanier, l'entraîneur du TFC a vivement réagi à cette annonce ce jeudi en conférence de presse. Le sourire aux lèvres, l'ancien joueur professionnel désormais coach se remémore des ambiances et des stades blindés de fumigènes.

"On fait ce métier-là pour ça"

Le TFC a retrouvé son public et il pourrait donc bien retrouver ces nuages violets dans le ciel du Stadium, de quoi ravir Philippe Montanier.

"Avec les fumigènes ? Ce sont mes meilleurs souvenirs. Je me souviens d'un match à Marseille, au Vélodrome. S'ils gagnent, ils sont champions. L'ambiance est terrible, il faut attendre un quart d'heure pour commencer le match. C'est de la passion. Il y a de la ferveur et on fait ce métier-là aussi pour ça et ça donne encore plus de saveur aux matchs. On est content de retrouver nos supporteurs et les joueurs apprécient beaucoup."