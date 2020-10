Les funérailles de Bruno Martini se dérouleront lundi prochain à La Grande-Motte

Une messe et les obsèques de Bruno Martini auront bien lieu à 9h30 lundi prochain, en l'église Saint-Augustin de la Grande-Motte, comme indiqué plus tôt par le Midi Libre. La cérémonie sera ouverte à la famille, aux proches, mais également à ceux et celles qui souhaiteraient y assister et lui rendre un dernier hommage.

La mort de l'ancien footballeur devenu entraîneur puis directeur adjoint du centre de formation du MHSC a profondément bouleversé l'ensemble du foot français, ce lundi. La LFP a d'ailleurs annoncé qu'un hommage lui serait rendu sur les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2, ce weekend.