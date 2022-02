"Les gars, on va courir pour une demi-finale de Coupe de France" : Bergerac prêt à défier Versailles

C'est doublement historique. Jamais un club périgourdin n'était allé jusqu'en quart de finale de Coupe de France, et jamais non plus deux équipes de quatrième division ne s'étaient affrontées à ce stade de la compétition. L'occasion est donc belle ce soir, pour Bergerac, face à Versailles.

"Aujourd'hui, les mots les plus simples du monde seront efficaces. 'Les gars, on va courir pour une demi-finale de Coupe de France'. Rien que ça, je pense que ça donne envie de courir". Ce mercredi soir, le talentueux entraîneur de Bergerac Erwan Lannuzel, n'aura pas beaucoup à se creuser la tête pour motiver ses joueurs. À 18h30, les Bergeracois disputeront (jusqu'au prochain ?), le match le plus important de leur carrière. Un quart de finale de Coupe de France, sur la pelouse du stade Francis-Rongiéras de Périgueux, contre le FC Versailles, club de National 2, comme eux.

Un improbable duel à ce niveau de la compétition. Jamais deux clubs de quatrième division ne s'étaient affrontés en quart de finale. Le vainqueur de ce mercredi soir rejoindra Calais (2000), Montceau-les-Mines (2007), Quevilly (2010) et Rumilly-Vallières (2021), autres clubs du quatrième échelon déjà vus dans le dernier carré.

Ce sera tout aussi difficile, au moins, que contre Saint-Etienne

"Très bizarre, forcément" d'avoir cette affiche en quart de finale, dit le milieu de terrain bergeracois Victor Elissalt. "Mais bon, je pense qu'il faut le prendre comme une opportunité de passer un tour de plus. Ce sera tout aussi difficile, au moins, que contre Saint-Etienne. Ca va être un type de match complètement différent, avec plus de pression aussi". Mais plus que l'adversaire, c'est le quart de finale, le Top 8, qui préoccupe les Bergeracois. "Peu importe l'adversaire, il faut se concentrer sur cet objectif-là", affirme Erwan Lannuzel.

Versailles, "difficile à manœuvrer"

Et ces deux équipes ont des parcours qui se ressemblent. Toutes les deux sont en tête de leur poule de National 2, avec six points d'avance sur leur premier concurrent à la montée. Toutes les deux ont vécu des exploits en Coupe de France, puisque Bergerac a battu deux équipes de Ligue 1, Metz et Saint-Étienne, là où Versailles est allé s'imposer sur la pelouse d'un club professionnel, Toulouse, en huitièmes de finale.

"C'est une équipe qui est quand même assez mature dans ce qu'elle propose et qui sera difficile à manœuvrer", imagine Erwan Lannuzel. "Et c'est un projet qui a été construit pour vite basculer vers le monde professionnel". Les deux clubs n'ont en effet pas les mêmes moyens, avec davantage de contrats côté Versaillais et un budget plus de deux fois plus élevé pour le club des Yvelines.

Samir Bakir et Hicham M'Laab fêtent la qualification contre Saint-Étienne avec leur président Christophe Fauvel. © AFP - ROMAIN LONGIERAS / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Mais cette saison, les Bergeracois restent irrésistibles. Ils n'ont toujours pas pris de but en huit matchs de Coupe de France. Leur gardien Pierre Laborde n'a pas encaissé de but depuis 860 minutes, presque 10 matchs entiers. Toutes compétitions confondues, ils ont enchaîné 20 matchs sans perdre. Et ils ont bien digéré leur exploit en Coupe de France, en battant Chamalières, en National 2, cinq jours après leur victoire contre Saint-Étienne.

La fatigue, élément à gérer

Restera à gérer le facteur fatigue. Victor Elissalt, qui a terminé le match contre Chamalières en souffrant du dos s'en rend bien compte. "Ca fait plusieurs mois qu'on enchaîne, qu'on n'a pas beaucoup de week-ends de libres, avec la Coupe de France. Mais on serre les dents, parce que c'est trop beau". "Ça serait plus facile si on avait des structures qui nous permettraient de récupérer plus facilement", relève Erwan Lannuzel. Le club a un partenariat avec une entreprise de cryothérapie, les joueurs sont partis faire de la récupération dans les piscines d'Aqualud...

Et il faudra enchaîner, samedi à 18 heures sur la pelouse d'un gros client de N2, Béziers. Puis il y aura la réception d'Andrézieux. Avant, enfin, de prendre une semaine de repos... Et une éventuelle demi-finale, le 2 mars.

On arrive à rendre les gens heureux et fiers de cette ville et du club

Mais le parcours est déjà beau. "On arrive à rendre les gens heureux et fiers de cette ville et du club. Et ça, c'est énorme, c'est la plus grande fierté du groupe", dit son capitaine Damien Fachan. "C'est exceptionnel", dit même Victor Elissalt, qui a pourtant joué un barrage d'accession pour monter en Ligue 2 avec Le Mans. "Les émotions sont très fortes", ajoute l'ancien montois.

Cette épopée, ce sont aussi les Bergeracois qui suivent. "Les commerçants de Bergerac jouent le jeu en se mettant aux couleurs du club. Ils vivent le moment pleinement en étant en étant acteurs aussi. C'est quand même leur ville aussi qui est représentée avec ce parcours", dit le Bergeracois pur jus Sam Ducros, qui, petit, avait "des étoiles dans les yeux" en allant voir jouer l'équipe première de Bergerac en DH à Campréal. Lui et son club ont bien grandi. Et ils ont l'occasion d'écrire une page encore plus belle ce mercredi.