Les Girondins de Bordeaux avancent la menace d'un placement en redressement judiciaire

Les Girondins de Bordeaux estiment les offres de reprise du club insuffisantes, et font planer la menace du redressement judiciaire. Alors que banque Rothschild continue d'étudier les dossiers restants (ceux Didier Quillot, ancien patron de la LFP, et de la fusion des projets de l'ex-président du Losc Gérard Lopez, associé à Pascal Rigo), le club fixe une nouvelle dead-line, à mardi, le 22 juin. Une mise en redressement judiciaire impliquerait une rétrogradation sportive pouvant aller jusqu'à un retour au niveau amateur.

Ultime délai pour finaliser l'offre ?

"À l’issue des différents échanges de ce jour avec les candidats ayant annoncé fusionner leur projet, aucun élément nouveau susceptible de rassurer le club quant à leur capacité de financement et l’évidence de leurs fonds n’a malheureusement été apporté », écrit le club dans ce communiqué. Car "au plus tard, mardi 22 juin, la déclaration de cessation des paiements devra être déposée au greffe du Tribunal de Commerce, compte tenu des délais incompressibles inhérents à une procédure de redressement judiciaire et afin de permettre au nouveau repreneur de présenter ses comptes prévisionnels à la DNCG avant la reprise effective du championnat 2021/2022".

Le communiqué conclut par ces mots : "le club espère sincèrement que les candidats sauront utiliser cet ultime délai pour finaliser une offre et apporter les garanties financières nécessaires pour éviter la mise en œuvre d’une telle procédure".

Appel à la responsabilité, "pour éviter des conséquences désastreuses pour les 250 salariés et leurs familles"

Dans un autre communiqué, les salariés du club par l'intermédiaire du CSE, en appellent "à la responsabilité des différentes parties intervenantes, afin que les délais impératifs permettant d’éviter le redressement judiciaire du club puissent être respectés... L’heure n’est donc plus aux calculs ni aux manœuvres stratégiques mais bien à l’engagement et à la prise de décision, afin d’éviter que notre club centenaire ne disparaisse purement et simplement de la carte du football professionnel en France, avec des conséquences désastreuses pour les plus de 250 salariés administratifs et sportifs qui y travaillent et leurs familles".

Le communiqué du CSE des Girondins de Bordeaux -

Interrogé par Sud Ouest, l'un des potentiels repreneurs Gérard Lopez, explique qu'il "veut sauver le club et éviter le redressement judiciaire". Il ajoute qu'il a "du mal à imaginer la Ligue 1 sans les Girondins". Et qu'il "travaille maintenant sur une structure qui permettra de sauver le club car le patient est déjà dans un état critique".